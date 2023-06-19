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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e telefon
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e telefon

Yeniakit Publisher
2023-06-19 02:19:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda seslendi.

Türkiye ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerimiz karada, havada, denizde, teröristlerin olduğu her yerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kuş uçurtmamaya kararlı…

Bir zamanların ağıtların yükseldiği, teröristlerin kendilerine yuva yaptığı yerler bir bir temizleniyor.

Yerlikaya, Cudi Dağı'nda askerlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.
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Erdoğan: Şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Ali Yerlikaya'ya ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

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