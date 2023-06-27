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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 00:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir telefon görüşmesi yaparak, “Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Yerlikaya görüşmeye ilişkin, “Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde. Bu fedakarlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.

 

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