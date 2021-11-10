Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Erdoğan, Yavaş'a başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.