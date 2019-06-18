Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’un Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına cevap verdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun? Geçen Macron açıklama yapıyor, ’Türkiye oradan çekilsin’. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz. 7 Şubat MİT krizi bu sürecin işaret fişeği gibiydi. Gezi olayları, çukur terörü, 15 Temmuz darbe girişimi, geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız operasyonlarla bugünlere geldik. S-400 ve Doğu Akdeniz’de ülkemizi tehdit altına alan aynı gayeler vardır. Bu operasyonların bir tek hedefi var, o da Türkiye’nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır. Şu gerçeği artık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar birilerini çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Savunma sanayisi ileri bir Türkiye her yıl ülkemize sattıkları silahlar üzerinden milyonlarca dolar kazanan silah baronlarının işine gelmiyor. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz yüzde 20’yi oluşturuyordu, şu anda yüzde 70’e çıktık" şeklinde konuştu.

"Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenliğini sağlamış bir Türkiye, terör örgütleri eliyle iç siyasetimizi yönlendiren çevrelerin işine gelmiyor. Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerine yük olmayacak ancak karşılarında da dik durabilme cesareti gösteremeyecek pısırık, ürkek, özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Eskiden olduğu gibi bir mektupla ya da telefonla hizaya getirebilecekleri Türkiye’nin hasretini çekiyorlar. 2013’de IMF borcunu sıfırladık. 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi vardı şimdi 90 milyar dolar gibi bir seviyede seyrediyoruz. Uluslararası basında yürütülen karalama kampanyalarının motivasyonu budur. Doğu Akdeniz’de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun?" diye konuştu.

"Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş"

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bazen bize fedailik yapıyor, biz de Deniz Kuvvetlerimizle yerimizi alıyoruz ve orada aramaya devam ediyorlar. Geçenlerde bizim oradaki personelimize tutuklama çıkaracaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki ’afedersiniz sıkıyorsa gelin alın’ dedik. Çünkü biz Türkiye’yiz, buna fırsat vermeyeceğiz. Gemilerimizin dördü de çalışmalarını sürdürecek. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Geçen Macron açıklama yapıyor, ’Türkiye oradan çekilsin.’ Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Burada Yunanistan, İngiltere konuşabilir. Niye, garantör ülkedir. Senin şirketin varmış. Şirketin kadar konuş. NATO üyesi Yunanistan’ın S-300 alması sorun olmazken, Türkiye’nin S-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar" ifadelerini kullandı.