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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya talimatı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya talimatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 23:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya talimatı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya talimatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Masada kritik konular var

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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