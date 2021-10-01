Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' mesajı
TBMM'nin yeni yasama yılının açılış oturumunda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kürt sorunu" meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 76 günlük aranın ardından yeni yasama yılı mesaisine başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış oturumunda milletvekillerine hitap etti.
Buradaki konuşmasında "Kürt sorunu" konusuna da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Hiçbirimiz için başka memleket yok. Bölünerek büyüyemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.
Adına Kürt Sorunu denen meseleyi tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz.