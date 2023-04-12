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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik soru: Macron niye Çin'e gitti? '14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik soru: Macron niye Çin'e gitti? '14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır'

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik soru: Macron niye Çin'e gitti? '14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır'

Canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, Macron niye Çin'e gitti? sorusunu sorarak '14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularına cevap verdi.

"14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır"

Macron niye Çin'e gitti? Çok mu muhabbeti vardı? O dosyanın ara yapraklarında neler olduğunu iyice bir inceleyip görmek lazım. Türkiye seçim ile beraber Batı'ya bir mesaj verecek. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de, batı ne der diye bakmıyor. Bizim böyle derdimiz yok. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Savunma sanayinde yerlilikte yüzde 80'e çıktıysak bu bir başarının adımıdır. Batı bir şey daha söylüyor. Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Dergilerin adını vermeyeyim. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe millete aldıkları bu cephedir. 14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır. Onlar kendi çizgilerine Türkiye'yi kim çekecekse onlara mavi boncuk dağıtıyor. Seçimleri İslam alemi de takip ediyor. Görüştüklerim 14 Mayıs ne alemde diye soruyor. Bugün Azerbaycan'dan sonra bir Togg da Özbekistan'a gönderdik. Öyle mutlu öyle mutlu ki.

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