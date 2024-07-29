Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

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SOMALİ TEZKERESİ TBMM'DEN GEÇTİ

TSK'nın 2 yıl boyunca Somali'de görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek gayesiyle 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kaynak: AA