  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alpet ve Türkiye Petrollerini alan şirket Rusya ve Arap ülkelerini karıştırdı! Satış iptal edildi

Hem saygısız hem arsız! CHP’li Yücel bir de özür bekliyor

Vergide 'adalet' sistemi çalışıyor! Bakan Şimşek'ten geri adım yok!

Türkiye'ye satışı engellenen Eurofighter savaş uçakları her şeyi altüst etti

Boşanma davalarında Yargıtay'dan emsal karar! Büyü ve muska yapana...

Skandal sözlerle "tesettür"ü hedef almıştı! Ahmet Hakan, o hadsize haddini böyle bildirdi

Hulusi Akar, Mavi Vatan’a ‘masal’ diyen CHP’li Namık Tan’ı yerin dibine soktu!

Aşiretler birbirine girdi! 35 ölü… Bölgede eğitime ara verildi

İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Türkiye’den bomba atak! Oraya tam 30 milyar dolar kaynak ayırdık
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-07-29 21:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SOMALİ TEZKERESİ TBMM'DEN GEÇTİ

TSK'nın 2 yıl boyunca Somali'de görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek gayesiyle 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan samimi Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Bana seni yanlış anlatmışlar!
Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan samimi Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Bana seni yanlış anlatmışlar!

Gündem

Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan samimi Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Bana seni yanlış anlatmışlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti

Türkiye'den kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan edecek
Türkiye'den kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan edecek

Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan edecek

Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı
Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı

Gündem

Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı

Erdoğan'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dev müjdeler
Erdoğan'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dev müjdeler

Ekonomi

Erdoğan'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dev müjdeler

Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi

Gündem

Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi

Erdoğan'dan CHP'ye borç tepkisi: Ne sözlerine, ne de borçlarına sadıklar
Erdoğan'dan CHP'ye borç tepkisi: Ne sözlerine, ne de borçlarına sadıklar

Gündem

Erdoğan'dan CHP'ye borç tepkisi: Ne sözlerine, ne de borçlarına sadıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz

Alçak katliamcı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' tehdidi
Alçak katliamcı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' tehdidi

Gündem

Alçak katliamcı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23