Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı yer aldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kritik atama kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüyle ilgili atama kararlarının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.
Sabri Demir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sabri Demir Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanırken, Prof. Dr. Yusuf Sarınay da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ilişkin atama kararı da yer aldı. H. Abdullah Kaya Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.