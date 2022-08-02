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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı

KPSS ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 20:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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