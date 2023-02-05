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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsoloslukların kapatılması hakkında açıklama: Gerekli kararları alacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsoloslukların kapatılması hakkında açıklama: Gerekli kararları alacağız

Aydın'da gençlik buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konsoloslukların kapatılması hakkında yaptığı açıklamada, gerekli kararların alınacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 22:53:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada gerekli kararları alacağız." dedi.

"Seçim dönemine girdik. Bazı ülkelerin konsoloslukları kapatıldı, ardından terör uyarıları geldi. Bir şeylerin amaçlandığı belli. Ne yapılmaya çalışılıyor?" sorusuna Erdoğan, "Bunların hepsi şu anda zamana oynuyorlar. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı, bunlara gereken ültimatomu verdi. 'Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız, bunun hesabını ağır ödersiniz.' dedi. Ve öyle zannediyorum ki pazartesi günü Kabine Toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız." cevabını verdi.

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