Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo'da ortak basın toplantısı: En kısa zamanda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Afrika ziyaretinin ilk gününde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanın olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik.

"İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız"

Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor. 250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.

Koronavirüsle mücadele

100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek.