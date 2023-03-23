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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Koltuk uğruna Edirne'nin kapısında yatıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Koltuk uğruna Edirne'nin kapısında yatıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Koltuk uğruna Edirne'nin kapısında yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretiyle ilgili, 'Birilerinin koltuk uğruna bölücü örgütün kapısında nöbet tutması, Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir.

Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.

(Şehit ailelerine) Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum.

Birilerinin koltuk uğruna bölücü örgütün kapısında nöbet tutması, Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin.
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Terörü yenmekle kalmayacak, bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız.

Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu gerçekten hareketle bu ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz.

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