  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:33:00 - 2024-07-29 14:36:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı.

2014 yılı Mart ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından komada yaşayan Kenan Işık bugün hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'
Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'

Medya

Yusuf Güney'den akıllara zarar Kenan Işık açıklaması! 'Astral seyahatten gelmek istemiyor'

Kenan Işık hayatını kaybetti
Kenan Işık hayatını kaybetti

Gündem

Kenan Işık hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23