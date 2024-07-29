Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı.
2014 yılı Mart ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından komada yaşayan Kenan Işık bugün hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."