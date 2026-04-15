Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"

Kahramanmaraş’ta 9 canımızı yitirdiğimiz okul katliamı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye ve kararlılık mesajı yayımladı. Milletin yüreğine kor bir ateş düştüğünü belirten Erdoğan, "Pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik" diyerek acıyı paylaştı.

Saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlara ve özellikle çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. "Bu elim saldırı hepimizi derinden sarsmıştır" diyen Erdoğan, devletin tüm birimlerinin yaralılar ve acılı ailelerle yakından ilgilenmek üzere Kahramanmaraş’ta teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

 

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

 

