Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer er ya da geç Filistin'in olacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ederken Kabine 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk.

"ÇELİK KUBBEMİZİN DETAYLARINI GÖRÜŞTÜK"

Bugünkü tarihi kabine toplantımızda Ahlat'a ve Malazgirt’e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. 'Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden ve engellere takılmadan koşturuyoruz.

"DONANMAMIZIN CAYDIRICILIĞI DAHA DA ARTMIŞTIR"

Dün Aksaz Tersane Komutanlığı‘nda hizmete aldığımız projelerimiz bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandık. Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacak. Denizaltımızım tersanemizin ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇUKUROVA HAVALİMANI GURUR VERİCİ BİR ESER OLDU"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki onuncu hizmet yılımızı muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettik. Adana ve Mersin’in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ile gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın, turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işin mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tevziratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova Uluslararası havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyoruz.

"ZAFER ER YA DA GEÇ FİLİSTİN'İN OLACAK"

Sayın Mahmut Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak, Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. Sayın Abbas’ın Gazi meclisimizde verdiği mesajlar tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmiştir. İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır esirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırmamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağını yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Mezuniyet sevinçlerini paylaştığımız Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘ndeki subay ve astsubaylarımıza tekrar başarılar diliyorum.

"YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ"

Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz. Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden biriyiz.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Muhalefetin yalanlarına rağmen yangınlar için gerekli adımlar atıldı. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

15 Eylül'e kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olmayı sürdürelim.