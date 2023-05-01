Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarında yaz aylarında 2 bin işçinin alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk ve yurt dışına yayın yapan televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımına ilişkin olarak programda yaptığı açıklamada, "TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.