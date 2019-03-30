Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' paylaşımı

İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'İstanbul' notuyla bir paylaşımda bulundu.
30 Mart 2019 Cumartesi 06:39
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' paylaşımı;
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:39
YORUM YAZ