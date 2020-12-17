Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsmail Demir'e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık'ta katıldığı Ankara – Niğde Otoyolu 2. Kesimi Açılış Töreni’nde, savunma sanayiimizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibine olan desteğin artacağını vurgulayan Erdoğan, çalışmaların öncekine nazaran iki kat hızlanacağını bildirdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve himayesi bize her zaman güç verdi. Bundan sonra da ben ve ekibim, bu güçlü iradenin teveccühüne layık olmaya çalışarak, tam bağımsız savunma sanayii hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir durumla ilk defa da karşılaşmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "Savunma sanayiimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın projelerini hızlandıracağız" açıklamalarında bulundu.

Erdoğan bu kapsamda savunma sanayii firmalarına daha çok destek olunacağını bildirdi.

"Tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir’e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız" diyen Erdoğan, "Kamu kurumlarımızda, vakıf şirketlerimizde, özel sektörümüzde yakın ilişki içinde yolumuza devam edeceğiz" diye ekledi.

Böyle bir durumla ilk defa karşılaşılmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan yaptırımın ardından, bugünkü savunma sanayiimizin temellerinin atıldığını ifade etti. Erdoğan, "Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayii inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız" dedi.

"Hükûmetlerimiz döneminde savunma sanayiine verdiğimiz önemin sebebi, tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemizi, sınır ötesi harekâtlarımızı, savunma sanayii ürünleri ihracatımızı, yüksek teknolojiye dayalı her türlü araç ve gerecin; tasarımını, yazılımını, üretimini kararlılıkla devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, "Hamd olsun. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır" şeklinde konuşarak, konuyla ilgili açıklamalarını sonlandırdı.