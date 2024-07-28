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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz

Yeniakit Publisher
2024-07-28 21:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunu yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

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