Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiranur Vakfı açıklaması!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yaşında 15 yaşında evliliği kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Erdoğan açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı önüne yürümesine de değindi.

PKK terör örgütünün kaçırıp taciz ettiği kızlara yönelik hatırlatmada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, PKK'ya da aynı tepkiyi göstermesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Şu ana kadar arkadaşlar gereken çalışmayı gösterdiler. Bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz hiç mümkün değildir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddianamesini hazırlamıştır. Dava ile ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu kamuoyunun gündemine gelmiştir. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci takip etmiş, her işlemi bihakkın yerine getirmiştir.

Geçmişteki ihmal ve eksiklikler soruşturma kapsamında ele alınmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlarda hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. Bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın, senin böyle hassasiyetin yok.

Söyleyeceklerimden sonra kendine çeki düzen ver, kendini ona göre ayarla. Bu tartışmalarda gördüğümüz riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Böyle bir meseleyi milletimizin inancı ve kurumlarıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan çarpıtmadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde dillendirdiği bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa bunu zaten yapıyoruz. Mesela PKK'nın annelerin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerin istismarına maruz bıraktığı kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin? Kızları kaçırılıp gözü yaşlı annelerini kaç defa ziyaret ettin?

Bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerinde yaşanan onlarca istismarın üzerine aynı kararlılıkla gitmesini bekliyoruz. Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi gözardı edenlerin, bu konudaki ataklığın ahlaki olmaktan kaynaklandığına nasıl inancağız. Suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların son hadisenin dindar kesimlerin tamamını rencide etmeye çalışmalarının samimiyetine nasıl inanacağız.

Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren meseleyi tüm kurumlarımızla zaten sahiplendik. Bu konuda tepkisini gösteren her vatandaşımızın hassasiyetinin başımızın üstünde yeri vardır. Sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz. Sırtınızı dönmekle başka şeyler yaptığınızın farkında değilsiniz. PKK'nın istismar ettiği çocuklarımıza, parlamentodaki uzantılarına, sosyal mecra ve benzeri mecralarda rezilliklere göz yumanların, insanlarımızın değerlerine saldırırak onlara linç uygulamasına rıza göstermiyoruz.

Bu konuyu her seviyede takip etmeyi, neticelendirmeyi sürdüreceğiz.