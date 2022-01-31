Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'daki Türk genci için talimat: Nefes alıyorsa getirin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da hastalığının kötüye gitmesi üzerine fişi çekilmek istenen Türk genciyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Nefes alıyorsa gidip getirin" dediği öğrenildi.

Hollanda'da sağlık sorunlarıyla boğuşan ve cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Türk genci ölüme terk edildi. Konuya ilişkin Türkiye'ye yardım çağrısında bulunulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, araya girerek durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Erdoğan: Nefes alıyorsa gidip getirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türk genci hakkında, milyonları ağlatan bir talimat verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın "Nefes alıyorsa gidip getirin" dediği Türk genci için hemen harekete geçildi.

Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın nakil işlemlerini hızla gerçekleştirdiği genç, Hollanda'daki hastaneden alınarak Türkiye'ye getirildi. Gencin tedavisine İstanbul'daki Siyami Ersek Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi. Bu gelişme nedeniyle gencin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaştı

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bey ve Bakan yardımcısı Şuayip Birinci bey kardeşimizin gayretleri ile son derece riskli bir seyahat sonucu bu evladımız İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'ne Türk bayrağı taşıyan ambulans uçağımız ile getirildi. Unutmayın tüm yaşadığımız sıkıntılar geçecektir inşallah. Artık Türkiye'miz merkez güçtür" ifadelerini kullandı.