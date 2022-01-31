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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'daki Türk genci için talimat: Nefes alıyorsa getirin!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'daki Türk genci için talimat: Nefes alıyorsa getirin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hollanda'da hastalığına çare yok diyerek ölüme terk edilen bir gençle ilgili "Nefes alıyorsa gidip getirin" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 22:40:00 - 2022-01-31 23:11:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da hastalığının kötüye gitmesi üzerine fişi çekilmek istenen Türk genciyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Nefes alıyorsa gidip getirin" dediği öğrenildi.

Hollanda'da sağlık sorunlarıyla boğuşan ve cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Türk genci ölüme terk edildi. Konuya ilişkin Türkiye'ye yardım çağrısında bulunulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, araya girerek durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Erdoğan: Nefes alıyorsa gidip getirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türk genci hakkında, milyonları ağlatan bir talimat verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın "Nefes alıyorsa gidip getirin" dediği Türk genci için hemen harekete geçildi.

Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın nakil işlemlerini hızla gerçekleştirdiği genç, Hollanda'daki hastaneden alınarak Türkiye'ye getirildi. Gencin tedavisine İstanbul'daki Siyami Ersek Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi. Bu gelişme nedeniyle gencin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaştı

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bey ve Bakan yardımcısı Şuayip Birinci bey kardeşimizin gayretleri ile son derece riskli bir seyahat sonucu bu evladımız İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'ne Türk bayrağı taşıyan ambulans uçağımız ile getirildi. Unutmayın tüm yaşadığımız sıkıntılar geçecektir inşallah. Artık Türkiye'miz merkez güçtür" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Suat altın

 Als Li çocuklar birer birer ölüyor.  
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Mikail okuroğlu

ALLAH'IM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN GÜÇ KUVVET VERSİN AMİİİN İNŞALLAH DAHA İYİ YE DAHA GÜZEL GÜNLERE İNŞALLAH ALLAH'IM ŞİFALAR VERSİN AMİİİN İNŞALLAH...
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