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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Şerif'i kendi elleriyle açtı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Şerif'i kendi elleriyle açtı!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 23:19:00 - 2024-04-05 23:23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Şerif'i kendi elleriyle açtı!

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

MUKADDES GÜN MUKADDES EMANET

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

KENDİ ELLERİYLE AÇTI

Erdoğan Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emaneti salavatlar eşliğinde bizzat kendi açtı.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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