Piller nerede saklanır? Yıllardır doğru bilinen o alışkanlığın arkasındaki şok gerçek!

Pillerinizin son kullanma tarihine kadar tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için şu pratik adımları uygulayabilirsiniz: Oda Sıcaklığı Yeterlidir: Pillerinizi 15°C ile 25°C arasındaki standart oda sıcaklığında tutun. Kuru Ortamları Tercih Edin: Banyo, lavabo altı veya nemli depolama alanları yerine yatak odası ya da çalışma odasındaki kuru çekmeceleri seçin. Ambalajından Çıkarmayın: Pilleri kullanacağınız ana kadar kendi orijinal kutusunda saklayın. Çıplak pillerin bozuk para veya anahtar gibi metal objelerle temas etmesi kısa devre riskini artırır.