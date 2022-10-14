  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Bundan öncekilerden çok farklı olacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Bundan öncekilerden çok farklı olacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin Dördüncü Toplantısına Başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Yeni Akit Ankara Temsilci Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerinde “bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum.” İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 12:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Bundan öncekilerden çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala Erdoğan vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Asgari ücretin bugüne kadar yapılacakların çok üstünde olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum.” dedi.

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin “Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz? “ sorusuna şu cevabı verdi.

"Bundan öncekilerden çok farklı olacak"

“Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23