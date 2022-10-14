Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Bundan öncekilerden çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala Erdoğan vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Asgari ücretin bugüne kadar yapılacakların çok üstünde olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum.” dedi.

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin “Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz? “ sorusuna şu cevabı verdi.

"Bundan öncekilerden çok farklı olacak"

“Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”