  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 21:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 evladı ile 3 torunu şehit olan Hamas lideri Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi.

İsmail Heniyye'ye acı gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek verdi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'ye telefon açarak başsağlığı dilediğini aktardı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas lideri Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu şehit oldu!
Hamas lideri Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu şehit oldu!

Gündem

Hamas lideri Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu şehit oldu!

Heniyye'nin çocuklarının ölümün haberini aldığı anlardaki imrendiren teslimiyeti!
Heniyye'nin çocuklarının ölümün haberini aldığı anlardaki imrendiren teslimiyeti!

Gündem

Heniyye'nin çocuklarının ölümün haberini aldığı anlardaki imrendiren teslimiyeti!

Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!
Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!

Gündem

Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23