Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'ye başsağlığı telefonu!

İsmail Heniyye'ye acı gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek verdi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'ye telefon açarak başsağlığı dilediğini aktardı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.



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