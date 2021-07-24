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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 00:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." değerlendirmesini yapan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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