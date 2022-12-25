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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem olacak Ronaldo açıklaması!
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem olacak Ronaldo açıklaması!

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde kouşan Cumhubaşkanı Erdoğan, Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 20:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem olacak Ronaldo açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen programda Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo'yla ilgili gündem olacak sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin 'Arjantin maçını canlı izlediğiniz için fikriniz değişti mi? Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna Başkan Erdoğan dikkat çeken bir cevap verdi.

Dikkat çeken Ronaldo sözleri

Erdoğan, ''Şimdi onları kıyaslamak bize düşmez ama Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi futbolcuya kalkıp ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat oyuna sokmak, onun hem psikolojisini hem de bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo.'' açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Eray ZN

Ronaldoya Sahip Cikalim...

Abdullah tekin

Söylemek istediklerim
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