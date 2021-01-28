Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA ödül töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Bu yıl TÜBİTAK ödüllerimizde 18 bilim insanımıza, TÜBA Bilim ödüllerinde ise 43 bilim insanımıza ödül veriyoruz. Keşfetmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Eğitim - öğretim sistemi üzerindeki tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştırdık. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkardık. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Çocuklarımızı bilim insanı olma konusunda geleceğe hazırlıyoruz. Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki çığır açıcı çalışmalara kapı açacaktır.

Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız.

Ürettiğiniz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman oturup düşünmeniz lazım. Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz bu noktada ayrılır. Teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız. Türkiye'yi kritik teknolojin pazarı değil üreticisi yapmanın altında yatan ana sebep de budur.

Yerli aşı açıklaması

Bilim insanlarımızın sağlık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. TÜBİTAK Kovid-19 platformu ile bilim seferberliği başlattık, 436 araştırmacımız 17 proje üretiyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir. İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşışlarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar. ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke konumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.