Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta farklı bir ligdeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy'de, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun. Hastanemizde nükleer tıp gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Burada görev yapacak doktorlarımıza, personelimize Cenabı Allah'tan başarı niyaz ediyorum.

Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımda yerli yabancı ayrımına gitmeyen her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli buluyoruz.

 

Küresel bir salgın yaşadık. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın ülkelerin sağlık sistemini test etti. Sağlık alt yapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz Sağlık Bakanlığı'mızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sundu. Artık sağlık alanında farklı bir ligin oyuncusuyuz. Şimdi biz böyle konuşunca birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960-70'lerin jargonuna hapsolmuş bir şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar kamu ile işbirliği içinde yol, köprü havalimanı yapar bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar.

 

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık 86 milyona aşkla hizmet ettik. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Sağlığı göreve geldiğimiz günden beri temel insan hakkı olarak gördük. Standardı sadece belirli bir kesim için sadece belirli bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimiz ile devlet, özel ve üniversite hastanelerimiz ile çok güçlü bir alt yapı oluşturduk.

Bugün Türkiye bin 539 sağlık kuruluğu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. 1 günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz.

 

Sağlığa dair hususlarda prensibimiz şudur milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda birinci sınıf hizmete layıktır. Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak için gelip incelediği bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu güçlendirecek vatandaşlarımızdan gelen talep öneri ve eleştirilere göre çok daha iyi seviyelere taşıyacağız. Bunu da kamu özel hep birlikte yapacağız. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız hastanenin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özel sektörden bu alana yatırım yapan tüm kuruluşlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...

Sayın erdoğan lütfen gereğini yapınız

Belediyeler valilere devrolunup hızlı güvenli kalıcı eşit hizmetin yolu açılmalı belediyecilik siyaset alanından çıkarılmalı destekliyoruz gerekirse referandum.

Milli güvenlik

Eskişehir yunus emre devlet hastanesi de vatandaşın işlerini yavaşlamaya bezdirmeye yönelik garip uygulamalar var acilen denetlemesi elzemdir. Fetö söylentileri çok fazla.
