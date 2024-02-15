Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor.

Maalesef bu sabah da Bursa açıklarında bir kargo gemisinin battığı haberini aldık. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha Erzincan’a ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sandıkta da bizden desteğini esirgemedi. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin her ikisinde de Samsun’daki kardeşlerimiz yüzde 62’şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı’na destek verdi. İnşallah Samsun, 31 Mart’ta şehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı’nın yanında yer alarak yine destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin her anını gerçek belediyecilikle vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla ' milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.

Ayrıntılar hazırlanıyor...