Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi bahçede bekleyenlere hitap etti

Ankara’da AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi düzenleniyor. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor salonu önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları;

Aziz kardeşlerim, kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Banketimize hoş geldiniz.

85 vatandaşımızın her birine selamlarımızı iletiyorum. Bugün çok özel bir gün. Bugün istisnai bir gün. Bugün partimiz için müstesna bir gün. Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün.

Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

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Toplam 10 tane büyük kongre yaptık. Birileri gibi sandalyelerin havada uçuştuğu atmosferde değil, kardeşlik içinde ihya ettik. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Burada muhabbet var. Her bir kongremizden güçlenerek çıktık. Bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin.

14-28 Mayıs seçimlerinde 22 yıllık tarihimizde 17. seçim zaferimize imza atmış olduk. Durmak yok, hep beraber yürüdük.

Milli iradeye gölge düşürmedik.

Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı, oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza.

Dava kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Seçimlerle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı.

6'lı masa dediler, 16'lı masa, 116'lı masa dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de vakit kaybetmeden Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışamaya devam ettik. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.