  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2022-02-03 10:20:00 - 2022-02-03 10:24:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum.

Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay