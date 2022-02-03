Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor...
Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:
Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum.
Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır.