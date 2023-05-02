Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, "Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı. 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ de seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, tefecileri, simsarları, istihbarat aygıtlarını saymıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma hassasiyetleri umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir" dedi.



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