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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:58:00 - 2021-05-12 21:09:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik.

Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.

Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

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Yorumlar

deniz

BEYİNSİZ AVRUPALILAR MÜSLÜMANLARLA UĞRAŞACAĞINA KENDİLERİNİ SÖMÜREN KÜRESEL SİYONİST AİLELERE KARŞI CEPHE ALSA YA
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havva BULUT

bim şok küçük esnaftan büyüktür .
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