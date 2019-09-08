Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.08 Eylül 2019 Pazar 23:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları.”
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