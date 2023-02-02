  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz lobisine: Daha da düşüreceğiz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz lobisine: Daha da düşüreceğiz

Ekonomi ve faiz hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi daha da düşüreceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 01:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz lobisine: Daha da düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında faizin düşmeye devam edeceği mesajını verdi. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9. Bunu daha da düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki son durumla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmeye devam edeceği mesajını verdi.

"Faizi düşüreceğiz"

Faiz ve enflasyonun doğru orantılı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide istikrar ve güvenin önemli olduğunu belirtti. Faizi düşürmeye devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4.6'ya indirdik, enflasyon da 6.4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86'lardaydı enflasyon 64'e düştü. Daha da düşecek. Tüm mesele istikrarımızdır, güvenimizdir." ifadelerini kullandı.

"Faiz dışı fazla vermeye başladık"

Erdoğan, şunları söyledi: "2022'de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Toplamda 171.8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. COVID-19 salgını, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık.

"Büyümede 5.5'i yakaladık"

Bütçe açığını 2002 yılında yüzde 11.1 seviyesinde devralmıştık. Bunu 2022 yılında yüzde 1'e düşürmüş durumdayız. Bu yıl ayrıca faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. Bütçede yakaladığımız güçlü gelir performansını sağlamak için ne vergi artırdık ne yeni vergi getirdik. Tam aksine yükleri düşürdük. Uluslararası kuruluşlar büyümeyi de açıklıyorlar. Şu anda büyümede 5.5'i yakalamış durumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Bunun adı hırsızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Bunun adı hırsızlıktır

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Bunun adı hırsızlıktır

Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı
Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı

Gündem

Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7’nci parti masanın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7’nci parti masanın altında

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7’nci parti masanın altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisine verdiği kartı gösterdi: Bu CHP'nin karnesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisine verdiği kartı gösterdi: Bu CHP'nin karnesi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kendisine verdiği kartı gösterdi: Bu CHP'nin karnesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İkinci el konut' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İkinci el konut' açıklaması

Konut Projeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İkinci el konut' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23