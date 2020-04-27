Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fahrettin Altun’u hedef alan CHP’ye sert tepki: Siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneği

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı beşinci kez video konferans yönetimiyle toplandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık sistemine atılan başarılı adımları sıralarken CHP'nin bu duruma takoz olmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, CHP Üsküdar İlçe Başkanı tarafından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğraflanmasına ve CHP'nin skandal tavrına sert tepki gösterdi.

"Siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneği"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiğini açıklamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu durumu reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik saldırıda işte bu hastalıklı zihniyet var. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde oturma yetkisi vardır. Kendisi ailesi ile birlikte 45 metrekarelik mütevazı bir evde yaşamayı seçmiştir. İstanbul'un eski bir semtinde. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme hakkı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. 200 küsür metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. bu durumu CHP ve medyası tarafından iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları:

Tüm bu başarıları, attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen yaptık. CHP'nin başı kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır.

"Görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır"

Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır.

Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyeti tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'gittim evin fotoğrafını çektim, il başkanıma verdim' diyor. CHP İl Başkanı bu durumu kabul ediyor. CHP Genel Başkanı utanmadan 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme gibi bir şey yok' diyor.