Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarına ilişkin net mesaj: Hesabı sorulacak!

Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda destek vereceklerini söyledi.

Mesleki eğitime yönelerek hemen hayata atılmak isteyen gençlerin istihdamını kolaylaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, bir zamanlar Norveç Başbakanı'yla görüşmesine ilişkin anısını şöyle anlattı:

"Başbakanlığım dönemi. Onlar ciddi petrol, doğal gaz zenginidir. Dedi ki, 'Yüzde 25'ini biz rezerve ediyoruz ve buranın kaynağını tamamen gençlerimize tahsis ettik. Buna kimse dokunamaz. O tamamen gençlerimize aittir.' Şimdi aynısı benim de aklıma geldi. Biz de Karadeniz gazımızın işte belli bir miktarını ne yapacağız, rezerve edeceğiz ve oradan gençlerimize, ailelerimize bunu tahsis edeceğiz."

Erdoğan, girişimci gençlerin de yanında olacaklarını belirterek, bunun yanı sıra gençlerin yuva kurabilmeleri için 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceklerini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gençlere, evliliğe karşı durmamaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Evvelallah Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor. Üniversiteye yeni başlayan gençlerimize bir kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyoruz. Nasıl? Ailenin huzurunun önemli bir unsuru olarak gördüğümüz istihdamı güçlendirmek için her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Seçim beyannamemizde daha yüzlerce, binlerce başlıkta projelerimiz yer alıyor. 14 Mayıs'tan sonra hepsini de birer birer yerine getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı ve pazardaki durumu da ihmal etmediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık. Başbakanlığım döneminde yaptık, yine yapacağız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Hep söylediğim gibi biz Togg'u, TCG Anadolu'yu, Kızılelma'yı, İMECE'yi geliştirirken aslında vatandaşımızın manavdaki soğana, domatese, salatalığa, kasaptaki ete, marketteki süte erişmesini de kolaylaştırıyoruz. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız."

"Ulaşımda atılan adımlarla dünyada örnek hale geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimin ülkelerin ve milletlerin kaderinde yeni bir yol ayrımı olduğunu belirtti.

Eğitimde dev adımlar attıklarını, kitapları ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, kendi öğrencilik yıllarında teksir kağıdından kitap alamadıklarını, kırtasiyecinin bir hafta sonraya gün verdiğini anlattı. Erdoğan, artık böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını aktararak, üniversitesi bulunmayan il kalmadığını kaydetti.

Sağlıkta atılan adımlardan söz eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Hastanesi olmayan, Bursa'da artık ilçemiz kaldı mı? Şehir hastanemiz var mı? Beğendiniz mi? E peki bu bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nin genel müdürü değil miydi? Allah rahmet etsin. Savaş Ay'ın bir programı var ya, izlemişsinizdir değil mi onu? Ya diyor öyle değil, böyle. Yahu sen buranın başındasın. Niye arkadaş, nedir o pislik? Hastanede hijyen olması lazım. Kanuni ne diyor, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' İcabında devleti feda edeceksin ama hastana çok iyi bakacaksın. Ama bunların böyle bir derdi yok. İşte AK Parti, Bursa Şehir Hastanesi'yle örnek. Her şey ortada. Ulaşımda az önce söyledim. Trakya'ya kadar kuzey yolu ortada. Yollarımızın güzelliği ortada. Yüksek hızlı tren, ortada. Ulaşımda atılan bütün bu adımlarla biz dünyada örnek hale geldik. Diplomaside durum öyle. Daha güzel olacak. Ama bu ancak bizimle olur. Bunlarla olmaz. Bunlara beş tane koyun teslim edin, kaybeder gelirler maalesef."

Erdoğan, Türkiye son 21 yıldır tercihini hep güvenden, istikrardan, kalkınmadan, demokrasiden yana yaparak büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini vurgulayarak, "Bunlar, şu anda teröristlerle beraber dolaşıyor. Onlarla el ele. Kandil'den ne diyorlar? 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.' Artık kime güveniyorlar? Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar. Onlardan gelecek desteğe güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara da benim milletim bu fırsatı vermeyecek. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, seçimlere artık 3 haftanın kaldığını, bir kez daha gelecekle ilgili bir tercihte bulunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan ülkenin ve milletin geleceğiyle ilgili hiçbir vizyonu, programı, projesi olmayan yedili koalisyon var. Diğer tarafta ise 21 yıllık eser ve hizmetlerini Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmak isteyen biz varız, Cumhur İttifakı var. Söz konusu kendimizin ve evlatlarımızın geleceği olduğunda diğer tüm değerlendirmeleri bir kenara bırakıp buraya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sandıkta verilen yanlış kararın telafisi çok ağır olur. Daha kendi aralarında anlaşmayı beceremeyenlere ülkenin güvenliğini, huzurunu, kalkınmasını teslim etmek ateşle barutu yan yana getirmekten farksızdır. Yani facia kaçınılmazdır."

CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş vatandaşlara seslenmek istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum. Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı beş dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne beş keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Öyleyse 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yaparak ülkemizi işte bu tehlikeden uzak tutmalıyız. Bugüne kadar hep yanımızda olan Bursa'dan 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek bekliyoruz."

Meydana Togg ile geldi

Erdoğan, meydana plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan "Anadolu" kırmızısı Togg ile geldi.

Güzergahta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar Togg'a karanfil attı.

Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti Bursa milletvekili adayları ile vatandaşları selamladı.