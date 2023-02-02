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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri sevindirecek haber! İlk maaşlar için tarih verdi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri sevindirecek haber! İlk maaşlar için tarih verdi

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlara ilk aylıklarının şubat ya da mart gibi bağlanabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 01:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'lileri sevindirecek haber! İlk maaşlar için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme yönelik soruları cevapladı. Türkiye Yüzyılı’nın Türkiye’nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar eserleriyle sürekli bir gayretin içinde olduklarını belirtti. Erdoğan, ”Eğer siz eserlerinizle halkın karşısında değilseniz halk size değer vermez. Bizim yaptıklarımızı halk 20 yıldır görüyor. Halk bunları eser olarak görüyor. Marmaray’ı görüyor, Avrasya Tüneli’ni görüyor. Bunları benim halkım bugüne kadar görmedi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Bunları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama engel olamadılar. Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Biz milletimizle beraber yeni zaferlere inşallah ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık. Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek yine Cumhur İttifakı diyecek” dedi.

"İlk maaşları şubat ya da martta yatacak"

EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. EYT konusunun yarın plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanacağını bildiren Erdoğan, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlara ilk aylıklarının şubat ya da mart gibi bağlanabileceğini belirtti. Erdoğan, "Bir irade ortaya koyduk, bu irademizin arkasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

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