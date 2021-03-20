  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa yanıt: Olmaz, hakkın bana geçerse ben ne yaparım?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa yanıt: Olmaz, hakkın bana geçerse ben ne yaparım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda kestane ve süt mısırı aldığı esnafın para istememesi üzerine "Olmaz. Hakkın bana geçerse ben ne yaparım?” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 18:34:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi.

Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestanecinin para almaması üzerine, "Olmaz, hakkın bana geçerse ben ne yaparım? Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İs..
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı
Gündem

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Sapkın evliliklere dünden razı olduğunu belirterek İBB'de zorunlu LGBT eğitimi verdiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay