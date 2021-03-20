Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa yanıt: Olmaz, hakkın bana geçerse ben ne yaparım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi.

Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestanecinin para almaması üzerine, "Olmaz, hakkın bana geçerse ben ne yaparım? Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp" dedi.