Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

Giresun'da 22 Ağustos günü meydana gelen sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kentte gitti. Bilindiği üzere Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 4'ü asker olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i asker olmak üzere 5 kişi de kaybolmuştu. Giresun'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

Giresun'un Dereli ilçesinde havadan incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan incelemeleri esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada esnaflara bazı müjdeler vereceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yaptığı incelemelerin ardından şu anda Dereli'de vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Su baskını felaketinde, çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Öncelikle tüm değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşın yardımına koştu. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

"10 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlandı. Ekiplerimiz 172 vatandaşımızı kurtarmıştır. Bu felakette maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. 5 vatandaşımız halen kayıptır. 433 iş makinesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.

Esnafa müjde

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafın 50 bin liraya kadar olan zararı hibe edilecek.

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık. Dereli'de 142 konuta başlandı, Doğankent'te 120 konut yapılacak. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak.