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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümüne ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 02:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı kutlama mesajında, Erzurum Kongresi'nin, milli mücadelenin rotasının belirlenmesi itibarıyla tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. 'Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı', 'manda ve himayenin kabul edilemeyeceği' ilkeleriyle Erzurum Kongresi'nde milli iradenin milletin mukadderatına hakim kılınmasının esas alındığını aktaran Erdoğan, mesajında şunlara değindi:

"Erzurum Kongresi'nde milletimiz, her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlik ve beraberlik içinde topyekun savunma ve mücadele iradesini de tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum'da alınan 'milli mutabakat' niteliği taşıyan kararlarla Kurtuluş Savaşı'nı büyük zafere ulaştıran yolun ilk adımları atılmıştır. Milli mücadele yıllarında kendini gösteren bu yüksek şuur ve irade, bugün de bizlere rehber olmakta ve güç katmaktadır. Ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığımızı pekiştirmek, haklarımızı korumak, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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