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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim ısrarına rağmen seçimlerin belirlenen zamanda, yani 2023'te yapılacağını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 07:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

24 Tv, TVNET, Kanal 7 ve Ülke Tv ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetteki Millet İttifakı cephesinin erken seçimdeki ısrarına da değindi.

Cumhur İttifakı olarak yol haritalarından sapmadıklarına vurgu yapan Erdoğan, erken seçimde ısrar etmenin yersiz olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim 2023'te yapılacaktır"

"Bunu biz unuttuk, artık konuşmuyoruz. Hedef 2023... Bunu Devlet Bey ve biz söyledik. Muhalefetin başka işi gücü yok. Sürekli bunlarla meşgul oluyor. Bir netice alacaklarını sanıyorlar. İşinize bakın. Ülkenin kalkınmasına bir katkınız var mı?

Bunları söyleyin. Böyle bir dertleri yok. Hala erken seçim diyorlar. Erken seçim olacak da bir netice alacaklarından değil. Dertleri başka. Yol haritasını değiştirmek istiyorlar. Önümüzdeki seçimin tarihi bellidir. O tarihte bu seçim yapılacaktır."

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Yorumlar

Şuayıp

Muhalefetin erken seçim istemeye ne hakları var?San ki belediyelerde başarı destanları yazıyorlar
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Putsavar

Ocak ayında türk lirasının durumu belirler bunu. Laf ile peynir gemisi yürümez.
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