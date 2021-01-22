  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kerem Aydınlar Cami çıkışında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:01:00 - 2021-01-22 14:14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı.

Erdoğan burada kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda buludu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

"Gerekirse bir esneme yapılabilir"

Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

"Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih var"

Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.

"Önümüzdeki haftalar içerisinde açıklayacağız"

Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk.

Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız.

Sincar'a operasyon olur mu?

Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı
Gündem

Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya fena yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve bir kadınla gayrimeşru yaşadığı ön..
Hiçbiri bunu beklemiyordu... Plan tıkırında işliyor! Türkiye tarih yazdı
Gündem

Hiçbiri bunu beklemiyordu... Plan tıkırında işliyor! Türkiye tarih yazdı

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin her aşamasında parmakla gösterilen ülke olan Türkiye, aşılamada da öncü oldu. Aşılama takvimi tıkır tıkır..
Tacizi örtbas eden FETÖ okulunun müdürü gözaltına alındı
Dünya

Tacizi örtbas eden FETÖ okulunun müdürü gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait sözleşmeli okulun müdürü, taciz olayını örtbas ettiği için gözaltına alındı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay