Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde peş peşe müjdeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda yüz yüze eğitime geçtik. 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz başarıyla devam ediyor.

Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan yararlanmak bizim görevimizdir. Birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşımıza sunduk.

Kıymetli dostlar, devlet olarak eğitim ve öğretimin kesintiye uğramamasını sağlarken yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

Bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. 1000 okula 1000 kütüphane kazandırdık. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamında üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye-laboratuvar kurduk.

Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE Merkezlerini çok önemli buluyoruz.

28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine yaptığı en büyük kötülük olan kat sayının kalkması bu okullara olan ön yargılar kalktı. Mesleki ve Teknik eğitime daha fazla önem verilmeye başlandı. Tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken istihdam çevrimi de güçlenmiştir.

Meslek liselerimiz artık patent alabilecek yeniliklere imza atıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı temasını Mesleki ve Teknik eğitimde patent ve tasarım yılı olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içerisinde 803 patent başvurusu yapılmıştı. Bu sene ise 250 ürün tescili hedeflenmiştir. Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında grafiğinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.

Kısa süre önce 15 bin öğretmen atamamızı duyurmuştuk. Öğretmenlerimiz de kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlayacağız. Bununla ilgili ana muhalefetin başındaki zat "Bu sözü ben vermiştim" diyor. Sen kimsin bu bizim işimiz. Eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Erdoğan'dan müjdeler

Mesleki eğitimde müjdelerimiz olacak. Kapasitenin artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için çalışmalarımız var.

Mesleki eğitime devam eden öğrencilerin aldıkları eğitimin ücret yükünü işverenden kaldırmaktır, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

İkinci olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam öğrencilerimizin ücretlerini de güçlendiriyoruz. Asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar.