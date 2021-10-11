  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pentagon’da deprem! ABD'yi yerden yere vurarak istifa etti

İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den ‘Namaz düşmanları’na tepki: Kefere ile cihad ediyorlarmış gibi…

Dünyada bir ilk! TÜBİTAK'tan yapay zekalı otoban projesi

Solakların linç ettiği Tamer Karadağlı'dan dikkat çeken açıklama: Her şeyi bu ülkede kazandım...

Ankara'da ortalık bir anda karıştı! Sopalarla acımasızca vurdular

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...

Ülke bunu konuşuyor... Kadirov'dan 22 yaşındaki kızı için olay karar!

ABD ve İngiltere’den şoke eden uyarı: Oradan uzak durun saldırı olabilir

Fransa şaşkın, bunu hiç beklemiyorlardı... 54 ülkeden Türkiye hamlesi!

ABD ve Çin krizi büyüyor! Tarihi tehdit geldi: İlk vurulan ABD askeri olacak!
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde peş peşe müjdeler!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde peş peşe müjdeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde üst üste müjdeler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:25:00 - 2021-10-11 14:49:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde peş peşe müjdeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda yüz yüze eğitime geçtik. 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz başarıyla devam ediyor.

Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan yararlanmak bizim görevimizdir. Birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşımıza sunduk.

Kıymetli dostlar, devlet olarak eğitim ve öğretimin kesintiye uğramamasını sağlarken yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

Bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. 1000 okula 1000 kütüphane kazandırdık. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamında üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye-laboratuvar kurduk.

Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE Merkezlerini çok önemli buluyoruz.

28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine yaptığı en büyük kötülük olan kat sayının kalkması bu okullara olan ön yargılar kalktı. Mesleki ve Teknik eğitime daha fazla önem verilmeye başlandı. Tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken istihdam çevrimi de güçlenmiştir.

Meslek liselerimiz artık patent alabilecek yeniliklere imza atıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı temasını Mesleki ve Teknik eğitimde patent ve tasarım yılı olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içerisinde 803 patent başvurusu yapılmıştı. Bu sene ise 250 ürün tescili hedeflenmiştir. Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında grafiğinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.

Kısa süre önce 15 bin öğretmen atamamızı duyurmuştuk. Öğretmenlerimiz de kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlayacağız. Bununla ilgili ana muhalefetin başındaki zat "Bu sözü ben vermiştim" diyor. Sen kimsin bu bizim işimiz. Eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Erdoğan'dan müjdeler

Mesleki eğitimde müjdelerimiz olacak. Kapasitenin artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için çalışmalarımız var.

Mesleki eğitime devam eden öğrencilerin aldıkları eğitimin ücret yükünü işverenden kaldırmaktır, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

İkinci olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam öğrencilerimizin ücretlerini de güçlendiriyoruz. Asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zehra ölüyor mu?
Medya

Teşkilat 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zehra ölüyor mu?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında ekipten ayrı..
Erdoğan'a 'cezaevi dönemleri' soruldu Ömer Çelik anısını ilk defa anlattı: Bu çay bardağını Tayyip'e verin...
Gündem

Erdoğan'a 'cezaevi dönemleri' soruldu Ömer Çelik anısını ilk defa anlattı: Bu çay bardağını Tayyip'e verin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Bir öğrencinin Erdoğan'ın cezaevi yıllarına dair sorduğu sor..
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca ile Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı! Yalancılık ile suçlayıp kapanma istedi
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan, Bakan Koca ile Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı! Yalancılık ile suçlayıp kapanma istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nı hedef alarak "yalancılık" ile suçlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Şu anda 460, 470 binlik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay