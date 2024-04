Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ndeki konuşmasında 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İBB'nin kazı çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili "Evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZ ÖNCE HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK"

Erdoğan ayrıca Beşiktaş'ta bir gece kulübü yangınında 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Senelerce yaşadığımız sel ve taşkın, heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vermek suretiyle gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Tabiat olaylarının önüne geçemeyiz fakat bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizlerin elindedir. Hangi meselede olursa olsun görevimiz önce her türlü önlemi almak ondan sonra Rabbimizin takdirine teslim olmaktır. 2024 yılını daha sorunsuz can mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. Negatif ve pozitif anlamlarıyla coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Üçlü gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk.Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı bu sınamalarla tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can kayıplarını nasıl azaltılabileceğini de bu hadiselerde görmüş olduk. İstanbul'un göbeğindeki parkta 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı.

GECE KULÜBÜ YANGINI: İŞÇİ HAKLARINDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLARIN SESİ ÇIKMADI

Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı. Antalya'daki teleferik faciasının sorumlularını neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi.

"AFETLERE HAZIRLIK SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatı yapılıyor. Afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Daha fazla yıkım ve gözyaşı dökmek istemiyoruz. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları da hızla çözüme kavuşturuyoruz. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında TOKİ vasıtasıyla dayanıklı, modern, sağlam binalar inşa ettik. 2003 yılından bu yana TOKİ tarafından yapılan bina sayısı 1 milyon 351 bini aşıyor."