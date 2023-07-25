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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 20:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin hakkında yaptığı açıklamada tüm dünyaya kritik bir çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu.

Başta BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine angaje olması lazım. Biz Filistin davasını en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir.

Gün geçtikçe artan can kayıplarından yasadışı yerleşimlerin genişletilmesinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesile ile hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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Mescis-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunun değiştirilmesini kabul etmek mümkün değildir. TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşları Filistin'e yönelik insanı kalkınma faaliyetlerini sürdürmektedir.

BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.

Buradan tüm Filistin halkına, Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından dolayı kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Abbas'ın açıklamalarından satır başları:

Çok değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan burada sizinle olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendiren bu toplantıları desteklemekteyiz. Halkımızın bağımsızlığını kazanmasına yönelik destekleriniz için teşekkür etmek istiyoruz.

Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı da sizi kutlarım. Körfez ülkelerine yaptığınız ziyaret Türkiye'nin gücünü ortaya koymaktadır. Togg'u üretmiş olmanızdan dolayı da sizi tebrik ederim.

İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İsrail hükümeti aşırı sağcı tutumuyla tüm barış girişimlerini baltalamaktadır. Bu sürece zarar verdiği gibi, şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir. Filistinliler olarak meşru haklarımızı koruyabilmek için gereken çabaları göstermekteyiz. Filistin halkına karşı işlenen suçlara dünya sessiz kalmaktadır. BM'de alınan bin karardan bir tanesi hayata geçmemiştir. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada haklarını savunmaktadır.

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