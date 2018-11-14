Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir diplomasi trafiğini yönetecek. Erdoğan, 19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Kasım'da Katar Emiri El Sani ile bir araya gelecek. 28 Kasım'da İstanbul'daki İSEDAK 34. Toplantısı'nda liderlerle temaslarda bulunacak olan Erdoğan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan G-20'nin ardından Güney Amerika ülkeleri Paraguay ve Venezuela'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretleri gerçekleştirecek. İşte Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği:







Türk Akımı töreni

19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinin deniz etabının bitişiyle ilgili düzenlenecek törene katılmak için İstanbul'a gelecek. İki lider, İstanbul Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nden Kırklareli Kıyıköy'e canlı bağlanarak son çalışmaları izleyecek. Başta İdlib mutabakatı olmak üzere Suriye meselesini görüşecek olan Erdoğan ve Putin'in Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'nde sözleştikleri İstanbul'daki akşam yemeğinin de bu ziyarette gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.







Katar emirini ağırlayacak

Erdoğan, 26 Kasım'da Katar Emiri El Sani'yi İstanbul'da ağırlayacak. Geçtiğimiz günlerde özel bir ziyaret için İstanbul'a gelen Sani, Erdoğan ile birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantının ana gündem maddesi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Kaşıkçı cinayeti olacak.

İSEDAK toplantısına başkanlık

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'na başkanlık edecek. İSEDAK toplantısında özellikle terörle mücadele, Filistin ve Suriye konuları ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirecek adımlar ele alınacak.







G-20'de yoğun trafik

Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. G-20 Zirvesi'nde de ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler, Suriye ve Filistin meseleleri ele alınacak.

Latin Amerika'ya ziyaret

Erdoğan'ın zirvenin ardından Güney Amerika ülkeleri Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın Paraguay ve Venezuela'ya yapacağı ziyaretler, bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretler olacak. Ağırlıklı olarak ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.