0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İStanbul'da önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından da Katar Emiri'ni ağırlayacak. İSEDAK zirvesi sonrası da G-20'ye katılacak olan Erdoğan, Paraguay ve Venezuela’ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir diplomasi trafiğini yönetecek. Erdoğan, 19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Kasım'da Katar Emiri El Sani ile bir araya gelecek. 28 Kasım'da İstanbul'daki İSEDAK 34. Toplantısı'nda liderlerle temaslarda bulunacak olan Erdoğan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan G-20'nin ardından Güney Amerika ülkeleri Paraguay ve Venezuela'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretleri gerçekleştirecek. İşte Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği:




Türk Akımı töreni

 19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinin deniz etabının bitişiyle ilgili düzenlenecek törene katılmak için İstanbul'a gelecek. İki lider, İstanbul Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nden Kırklareli Kıyıköy'e canlı bağlanarak son çalışmaları izleyecek. Başta İdlib mutabakatı olmak üzere Suriye meselesini görüşecek olan Erdoğan ve Putin'in Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'nde sözleştikleri İstanbul'daki akşam yemeğinin de bu ziyarette gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.



Katar emirini ağırlayacak

Erdoğan, 26 Kasım'da Katar Emiri El Sani'yi İstanbul'da ağırlayacak. Geçtiğimiz günlerde özel bir ziyaret için İstanbul'a gelen Sani, Erdoğan ile birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantının ana gündem maddesi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Kaşıkçı cinayeti olacak.

İSEDAK toplantısına başkanlık

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'na başkanlık edecek. İSEDAK toplantısında özellikle terörle mücadele, Filistin ve Suriye konuları ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirecek adımlar ele alınacak.



G-20'de yoğun trafik

Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. G-20 Zirvesi'nde de ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler, Suriye ve Filistin meseleleri ele alınacak.

Latin Amerika'ya ziyaret

 Erdoğan'ın zirvenin ardından Güney Amerika ülkeleri Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın Paraguay ve Venezuela'ya yapacağı ziyaretler, bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretler olacak. Ağırlıklı olarak ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:33
  1. Kırklareli
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Vladimir Putin
  5. Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Çamlıca’da
    1. Medipol Çamlıca’da
    2. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
    3. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    4. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    5. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    6. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    7. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    8. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    9. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    10. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    11. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    12. İDO iç hatları kapatıyor!
    13. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    14. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    15. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    16. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    17. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    18. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    19. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
    20. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor