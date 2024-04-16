Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla şekillenecektir. Hedeflerimize ulaşacağız. Dünya savaşların, çatışmaların, sosyal çalkantıların kıskacında adeta kıvranırken Türkiye bölgesinin istikrar adası olma vasfını korumaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Parlamenter sisteme dönüş tartışmaları kapandı

Hükümet ve siyaset kurumu olarak son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla yaklaşık 200 yıllık bir tartışmaya noktayı koymuş yönetim modeli tercihi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana olmuştur. 14 - 28 Mayıs seçimleriyle de parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletimiz tarafından kapatılmıştır. Siyaset kurumunun mevcut sisteminin daha da iyileştirmesine mesai harcamasının çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Acil sorunlara odaklandık

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla birlikte seçim tarihi boyunca gidiş gelişler asıl meselelere son verilme dönemidir. Ekonomi, güvenlik, deprem, terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz. Kovid 19 salgınıyla başlayan küresel ekonomik kriz özellikle enflasyon boyutuyla devam ediyor.

Milli gelir 1.1 trilyonu aştı

Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin ve çatışmaların etkisiyle bu olumsuzlukların yansımalarını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken diğer taraftan da ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz. Geçen sene uygulamaya koyduğumuz OVP sonuçlarını görmeye başladık. Tarihimizde ilk kez milli gelirde 1.1 trilyon doları aşmış olduk. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz. 2024'ün ilk çeyreğine ait veriler ihracatın büyümemize katkı sağladığını ortaya koyuyor. Mart ayı ihracatımız ise 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek 3. mart ayı ihracat değerine ulaştık. İhracatın ithalatı karşılaşma oranı yüzde 75'i yakaladı. İhracatın da pozitif etkisiyle büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyoruz.

Temel sorunumuz enflasyon

Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre istihdam mevsim etkilerinden arındırıldığında 32.4 milyona ulaştı. Bizim de sorunumuz enflasyon baskısıdır. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda tavrımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla hep birlikte iyi göreceğiz. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Uyguladığımız politikaların etkisiyle cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında yıllık cari açık 15 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda 34,6 milyar dolarlık cari fazla gerçekleşti.

Sene sonunda cari açığın milli gelire oranla yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Kendi enerji kaynaklarımızı devreye aldıkça bu oranlar daha da iyileşecek. Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı keşiflerimizde bu sektörde özgüven kazandık. Günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. Hedef günlük 100 bin varile ulaşmak. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Van ve Hakkari'de yapacağımız keşiflerle üretim rakamlarını çok daha yukarı taşıyacağız. OVP'yi güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıklarını yaptı. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

Türkiye'nin geleceği yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla şekillenecektir. Hedeflerimize ulaşacağız. Dünya savaşların, çatışmaların, sosyal çalkantıların kıskacında adeta kıvranırken Türkiye bölgesinin istikrar adası olma vasfını korumaktadır. Bunun gerisinde dengeli ve ilkeli siyaset ile savunma sanayi alanında elde ettiğimiz tarihi başarılar vardır.